Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что он и его семья выздоровели после коронавируса. Это подтвердил повторный результат анализа на COVID-19.

Об этом он сообщил у себя в Facebook.

"Дорогие сограждане. Только что получит результаты двойных тестов нашей семьи. Они все негативные. Вчера мы также получили негативные результаты", - говорится в сообщении.

Пашинян также рассказал, что детали и обстоятельства его заражения коронавирусом должны быть изучены. Несмотря на это, политик уже вернулся к полноценной работе.

"Но сейчас главное, что мы все здоровы и имеем иммунитет. Возвращаюсь к полноценной работе", - говорится в тексте обращения.

Ранее мы писали о том, что Пашинян 24 июня посетить Москву, чтобы в качестве гостя принять участие в параде в честь 75-летия Победы. Единственным условием этого он назвал выздоровление от коронавируса.

Напомним, во время вчерашнего заседания правительства Пашинян констатировал дефицит больничных коек для пациентов с коронавирусом, а ситуацию с эпидемией в стране назвал критической.