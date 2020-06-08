Мэр Львова Андрей Садовой и глава Львовской ОГА Максим Козицкий попросили премьер-министра Дениса Шмыгаля разрешить в регионе работу спортивных учреждений и транспортных маршрутов в режиме спецперевозок во Львовской области. Об этом на своей странице в соцсети сообщил львовский градоначальник.

"На выходных имели совместное совещание с премьер-министром. Вместе с Максимом Козицким (глава Львовской ОГА - Ред.) убеждали главу правительства дать разрешение областной комиссии по чрезвычайным ситуациям на возобновление работы спортивных заведений. Также необходимо восстановить работу всех областных маршрутов в режиме спецперевозок", - написал Садовой.

Мэр Львова объяснил, что из-за отсутствия транспорта уже третий месяц страдают почти 150 тысяч человек, которые каждый день ездят в областной центр из окрестных городов и сел.

По мнению Садового, Львов уже готов возобновить работу фитнес-центров. Уже наработаны протоколы для их работы в условиях карантина.

"Люди имеют право на физическую активность и здоровье. Надеюсь Кабмин нас услышит и уже завтра на заседании эти инициативы будут учтены", - надеется мэр Львова.

Ранее "Страна" писала о том, что во Львовской области хотят провести пулинг-тестирование на коронавирус.

Также мы сообщали, что во Львовской области решили продлить коронавирусный карантин до 12 июня.