В связи с жарой, резко пришедшей в Украину, в Житомирской области могут загореться торфяники, а вот лесам пожары пока не грозят.

Об этом "Стране" рассказал пресс-секретарь главы Житомирской ОГА Юрий Мельник.

"Позавчера ГСЧС проинформировали, что пока вспышек не будет, потому что лес чрезвычайно влажный после дождей. Могут быть в июле или средине июля, когда испарится влажность, если не будет дождя. Но по прогнозам, в конце июня снова будут дожди, которые были в мае. Поэтому, как говорят, в ГСЧС лес ещё будет отходить не меньше месяца. Единственное, торфяники, но они горят каждый год. Для Житомирщины - это обычное явление. Уже выделили 6 экипажей, которые будут справляться со вспышками торфяников. Они уже готовы, на всяко случай. ГСЧС выезжают, когда есть обращение граждан или, когда уже видео, что горит. Жители сел к этому привыкли и сообщают ГСЧС", - сообщил Мельник.

Напомним, в апреле этого года сразу несколько областей Украины пострадали от масштабных лесных пожаров. В Житомирской области огонь достиг пяти населенных пунктов. В результате сгорели 39 частных домой. О том, что тогда происходило под Житомиром можно прочитать в нашем материале.

Только в начале мая спасателям удалось локализовать пожары в зоне отчуждения ЧАЭС и Житомирской области.