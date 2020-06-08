В Украине на этой неделе будет доминировать жара. Во вторник, 9 июня, в большинстве областей ожидается сухая и ясная погода, а к середине недели местами воздух прогреется до +35 градусов.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Днем ожидается +27...+32 градуса, в середине недели на востоке, в центре и на юге местами +32...+35 градусов. Однако западная часть будет принадлежать свежей воздушной массе, максимально +23...+28 градусов. Такая относительная свежесть - из-за периодических дождей с грозами, которые обусловит атмосферный фронт. Но в большинстве областей будет преобладать сухая ясная погода", - написала Диденко.

По данным синоптика, иногда влажная погода из западных регионах будет, как сегодня, достигать Одесской, Винницкой, Житомирской и Киевской областей. Впрочем, несмотря на жто, преобладающей будет сухая и жаркая воздушная масса. Ветер ожидается умеренный, с юго-востока.

"В Киеве завтра, 9 июня, будет сухо и жарко, около +30 градусов. Вечером вероятность локального грозового дождя. В дальнейшем в столице удержится такая же горячая погода. Вся неделя обещает быть сухой, ближайшие дожди, кроме завтрашнего поздневечернего, ожидаются 14-15 июня", - написала Наталья Диденко.

Напомним, завтра в Украине продлится летняя жара, но грозовые дожди накроют западные области. Мы публиковали карту погоды на 9 июня.