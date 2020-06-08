В понедельник, 8 июня, власти России заявили о том, что открывают границы после эпидемии коронавируса. Причем границы России открываются сразу на въезд и выезд.

Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин во время совещания правительства, передает 360TV со ссылкой на ТАСС.

Россияне смогут выехать из страны для ухода за родственниками, на работу и учебу. Кроме того, в страну разрешили приезжать иностранцам, чтобы они могли пройти лечение или встретиться с семьей.

"Подписано распоряжение правительства, которое дает возможность гражданам России выехать из страны, чтобы позаботиться о больных родственниках, проживающих в других государствах, а также для тех, кто едет на работу или учебу", - заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Он добавил, что отправиться за границу смогут и те, кому необходимо получить помощь врачей за рубежом. Также Россия открывает границы и для иностранцев, которые смогут приехать на лечение в медицинские учреждения.

"Въехать в Россию смогут и иностранные граждане, у кого здесь живут близкие родственники, опекуны или попечители, которые нуждаются в уходе", - отметил Мишустин.

Напомним, Россия близка к полумиллиону выявленных случаев коронавируса. По состоянию на утро понедельника, 8 июня, на территории РФ зафиксировано 476 658 зараженных. Только за последние сутки этот реестр пополнился на 8 985 заболевших.