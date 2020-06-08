На свежей обложке французского сатирического журнала Charlie Hebdo поместили карикатуру на убийство афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицией. Только место убитого занял президент США Дональд Трамп, которого коленом душит полицейский Дерек Шовин.

Издание опубликовало обложку журнала в своем официальном Твиттере.

"Насилие со стороны полиции: мы хотим равенства!" - говорится в сообщении.

На обложке написаны эти же фразы Violences Policières и On veut L’égalité, что означает "Полицейское насилие" и "Мы хотим законности" соответственно.

Так, журнал отреагировал на заявления Трампа о массовых протестах в США, которые вспыхнули по всей стране после убийства афроамериканца Флойда.

Напомним, беспорядки в США начались после гибели Джорджа Флойда во время грубого задержания полицией. В убийстве по неосторожности был обвинен один их полицейских, который придавил коленом шею мужчины.