Власти Грузии выступили за идею ввести второй этап ослабления карантина, поскольку за прошедшие сутки болезнь подтвердилась только у одного человека.

Об этом сообщает Грузия Онлайн.

Так, общее число зараженных коронавирусом достигло в стране 810 человек. За сутки выздоровели девять человек, а общее число заболевших достигло 683.

Сейчас в Грузии на карантине находятся 2 915 человек. Из них под наблюдением врачей - 237 зараженных.

Во время вступления в силу ослаблений карантина, будет разрешена работа транспортного сообщения между городами, открыты рестораны и гостиницы, а также пункты обмена валюты. Тем не менее, все учреждения будут придерживаться противоэпидемических правил.

Ранее мы писали о том, что премьер-министр Грузии Георгий Гахария рассказывал о том, что в страну будут пускать только тех туристов, которые предъявят справку о негативном результате лабораторного ПЦР-теста на коронавирус.

Также мы писали, что Украина и Грузия могут возобновить авиасообщение уже в июле.