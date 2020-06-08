Грузия переходит ко второму этапу ослабления карантина. Коронавирусом за сутки заболел всего 1 человек
Власти Грузии выступили за идею ввести второй этап ослабления карантина, поскольку за прошедшие сутки болезнь подтвердилась только у одного человека.
Об этом сообщает Грузия Онлайн.
Так, общее число зараженных коронавирусом достигло в стране 810 человек. За сутки выздоровели девять человек, а общее число заболевших достигло 683.
Сейчас в Грузии на карантине находятся 2 915 человек. Из них под наблюдением врачей - 237 зараженных.
Во время вступления в силу ослаблений карантина, будет разрешена работа транспортного сообщения между городами, открыты рестораны и гостиницы, а также пункты обмена валюты. Тем не менее, все учреждения будут придерживаться противоэпидемических правил.
Ранее мы писали о том, что премьер-министр Грузии Георгий Гахария рассказывал о том, что в страну будут пускать только тех туристов, которые предъявят справку о негативном результате лабораторного ПЦР-теста на коронавирус.
Также мы писали, что Украина и Грузия могут возобновить авиасообщение уже в июле.