Позавчера, 6 июня, Владимира Зеленского заметили в элитном супермаркете Goodwine. Президент в мясном отделе выбирал продукты. В магазин Зеленский отправился после велопрогулки с журналистами в резиденции "Залесье".

На видео глава государства был в той же одежде, что и на фото с велопрогулки: в спортивных штанах, футболке и кроссовках. На лице - защитная маска. Тележка была загружена продуктами, в ней можно было рассмотреть фрукты, лоток яиц, две бутылки какого-то алкогольного напитка.

"Страна" посетила Goodwine и разузнала, как часто Зеленский отоваривается в этом магазине и что предпочитает.

Популярный среди зажиточных киевлян магазин Goodwine находится на улице Мечникова (около метро "Кловская" и бизнес-центра Парус). У входа дежурят три охранника. Они измеряют температуру и следят за тем, чтобы посетители заходили в масках. Столика с дезинфекторам для рук нет. На полу нанесена дистанционная разметка.

Первым делом отправляемся в мясной отдел, где и заметили Зеленского. Витрина ломится от изобилия мясных изделий: хамон, балыки, дорогие колбасы.

Цены сильно разнятся. Так, за хамон Куратель без кости вы заплатите 79 гривен за 100 грамм, а за хамон хамон Берико де бейота - 890 грн за 100 грамм. За говядину вам прийдется заплатить от 350 до 600 грн за кило. Колбасы из украинской телятины стартуют от 350 и достигают 1 200 грн за кг. Стейк украинского производства в Goodwine стоит от 270 до 550 грн за кг, а за стейк производства США нужно заплатить от 800 до 2 000 грн.

Goodwine на улице Мечникова. Фото: "Страна"

Спрашиваем у продавца как часто здесь можно встретить президента.

"Видел, что в интернете писали о том, что Зеленский сюда приходил, но он и до президентства был частым гостем, сейчас просто к нему больше внимания. Лично я его здесь не видел, но другие ребята говорили, что он приезжал сюда несколько раз, уже будучи президентом и покупал продукты", - говорит консультант.

Длинным диалог не получился - позади нас выстроилась очередь. Консультант винного отдела рассказывает, что в Goodwine работает только пару месяцев, и за это время Зеленский не появлялся ни разу. На вопрос, какой алкоголь он предпочитает, консультант опешил, что президент вообще заезжал в их магазин. Эту новость ему сообщили мы. Кассир оказалась более осведомленной и психологически подготовленной к подобным визитам.

Goodwine на улице Мечникова. Фото: "Страна"

"Это наш постоянный покупатель, сейчас к нему относятся не очень хорошо и поэтому акцентируют на этом внимание, а так он всегда покупал у нас", – сказала она и добавила, что нет в этом особой сенсации - в Goodwine делают покупки все депутаты и звезды шоу-бизнеса.

Goodwine на улице Мечникова. Фото: "Страна"

Напомним, "Страна" писала о том, как 6 июня Зеленский встретился под Киевом с журналистами и покатался с ними на велосипеде.