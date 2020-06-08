В России разгорелся скандал вокруг вчерашнего вечернего эфира "Первого канала", когда был показан фильм Сергей Бодрова и Алексея Балабанова "Брат-2", а после него вместо финальных титров под песню группы "Наутилус Помпилиус" "Гудбай, Америка" были показаны кадры беспорядков, которые сейчас охватили США.

В оригинале в финале фильма под песню "Гудбай, Америка" главные герои вылетают на самолете из США сразу же начинаются титры.

Однако "Первый канал" заявил, что не транслировал финальные кадры фильма и говорит, что кадрами беспорядков под песню "Гудбай, Америка" начиналась программа "Время", которая следовала сразу после "Брата-2".

Об этом сообщает ТАСС.

"Первый канал", как и другие большие каналы, не показывает финальные титры фильмов. В случае с "Братом-2" и его 20-летием нам показалось важным отметить двух главных создателей этой картины - Сергея Бодрова и Алексея Балабанова. Титрами с их именами показ фильма закончился. Ровно в 21:00 началась программа "Время", первый сюжет которой вышел под песню группы "Наутилус Помпилиус" "Гудбай, Америка", - говорится в сообщении.

Первый канал только что показал фильм "Брат-2". Вот только вместо финальных титров поставили кадры погромов в США — и всё это под песню "Гудбай Америка" https://t.co/m9oB6YEsnT pic.twitter.com/ommq2Q5gOR — TJ (@tjournal) June 7, 2020

Напомним, что акции протеста в США по всему миру начались после того, как в Миннеаполисе (США) полицейский убил афроамериканца Джорджа Флойда. В некоторых американских штатах мирные митинги превратились в серии погромов и беспорядков.

Также мы разбирались, почему Европу, вслед за США, охватили массовые беспорядки.