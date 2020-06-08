Карантин, введенный из-за угрозы распространения коронавируса, стал причиной тяжелой депрессии среди европейцев. Особенно сильно пострадали те, кому от 18 до 25 лет.

Об этом заявил профессор клинической психологии в Частной высшей школе Гёттинга Юсеф Шибан, передает DW.

Так, известно об этом стало благодаря онлайн-опросу, который проводился учебным заведением вместе с университетом Регенсбурга, норвежским Университетом прикладных наук и Карлтонским университетом в Оттаве.

Исследователь утверждает, что доля случаев тяжелой депрессии, предполагалось, не превысит и одного процента. Однако результаты исследования показали, что показатель находится на уровне пяти процентов.

По его словам, психологические последствия от карантина будут ощущаться еще долгое время. Поэтому ученые планируют провести сравнительный анализ в различных странах.

Напомним, глава украинского Министерства юстиции Денис Малюська признал, что карантин в Украине спорный с точки зрения законности. А решить, насколько он соответствует нормам права, должен суд.

Также "Страна" приводила слова министра здравоохранения Максима Степанова о том, что карантин не отменен и нужно придерживаться социальной дистанции, чтобы не было ухудшения ситуации.