По состоянию на понедельник, 8 июня, Киев и еще 7 областей Украины не готовы к смягчению карантина - из-за несоответствия критериям, установленных Минздравом. Также в список регионов, где не могут снимать ограничения, вошли Крым и Севастополь - из-за отсутствия данных.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные пресс-службой Минздрава.

Критериями для перехода областей ко второму этапу ослабления карантина являются:

Инцидентность: общее количество новых случаев коронавируса за последние 7 дней на 100 000 населения должно быть меньше 12.





Загруженность коек: в учреждениях здравоохранения, принимающих пациентов с Covid-19, должно быть занято менее 50% мест.





Среднее число ПЦР-тестов: на 100 000 населения показатель должен быть не менее 12 в течение последних 7 дней.

На 8 июня не соответствуют критериям Киев (инцидентность 15,06), Волынская область (инцидентность 14,26), Житомирская область (инцидентность 12,84), Закарпатская область (инцидентность 14,36), Львовская область (инцидентность 18,40), Ровенская область (инцидентность 26,11), Черновицкая область (инцидентность 35,62), Черниговская область (инцидентность 12,32).

Готовность регионов Украины к ослаблению карантина на 8 июня. Данные: moz.gov.ua

Напомним, по состоянию на утро 8 июня количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 27 462 человек.

Также мы писали, что в Киеве за сутки коронавирусом заразились больше полусотни человек.