Руководитель Чеченской Республики Рамзан приказал выдать деньги для выкупа невест более 200 женихам, столкнувшимся с финансовыми трудностями из-за пандемии коронавируса.

Об этом в понедельник сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Духовного управления мусульман республики.

Сообщается, что такое решение Кадыров принял после того, как были составлены списки желающих жениться в республике, но не имеющих для этого финансовой возможности, в том числе из-за карантинных мер. Главе Чечни показали списки и он поручил выделить семьям женихов по 50 тысяч рублей на выкуп из регионального фонда Ахмата-Хаджи.

"Кадыров выделил средства на выкуп 207 невест", - заявили в пресс-службе.

Отмечается, что в Чечне 23 марта из-за распространения коронавируса ввели запрет на свадьбы и банкеты. Однако 25 мая духовенство сняло запрет на бракосочетания по мусульманским традициям.

Напомним, в мае стало известно, что главу Чечни Рамзана Кадырова доставили в московскую больницу с подозрением на коронавирус. Позже Кадыров впервые прокомментировал новости о заражении коронавирусом.