Опубликованы критерии соответствия эпидситуации, по которым будет осуществляться переход областей ко второму этапу карантина. Они отражают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению Covid-19.

Об этом сообщается на сайте Кабмина.

Таким образом, переход ко второму этапу карантина будет происходить по следующим критериям:

1) Инцидентность (количество новых случаев Covid-19 за последние 7 дней на 100 000 населения) составляет менее 12 на 100 000 населения (недельный уровень заболеваемости 100 000 населения в период условного пика эпидемии по Украине + 50%);

2) загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем Covid-19, составляет менее 50% (достаточное количество для обеспечения стационарной помощи больным при определенном уровне заболеваемости и с учетом резерва на случай ее роста);

3) охват тестированием не ниже уровня инцидентности - то есть среднее количество тестирований (методами полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа) в течение последних 7 дней составляет более 12 на 100 000 населения.

Ранее "Страна" писала о том, что по данным на утро 8 июня, количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 27 462 человек.

Также мы сообщали, что в ВСУ за сутки обнаружили один новый случай заражения коронавирусом, всего болеют 142 военных.