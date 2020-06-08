Кабмин озвучил критерии, по которым регионы Украины будут переходить ко второму этапу смягчения карантина
Опубликованы критерии соответствия эпидситуации, по которым будет осуществляться переход областей ко второму этапу карантина. Они отражают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению Covid-19.
Об этом сообщается на сайте Кабмина.
Таким образом, переход ко второму этапу карантина будет происходить по следующим критериям:
1) Инцидентность (количество новых случаев Covid-19 за последние 7 дней на 100 000 населения) составляет менее 12 на 100 000 населения (недельный уровень заболеваемости 100 000 населения в период условного пика эпидемии по Украине + 50%);
2) загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем Covid-19, составляет менее 50% (достаточное количество для обеспечения стационарной помощи больным при определенном уровне заболеваемости и с учетом резерва на случай ее роста);
3) охват тестированием не ниже уровня инцидентности - то есть среднее количество тестирований (методами полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа) в течение последних 7 дней составляет более 12 на 100 000 населения.
Ранее "Страна" писала о том, что по данным на утро 8 июня, количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 27 462 человек.
Также мы сообщали, что в ВСУ за сутки обнаружили один новый случай заражения коронавирусом, всего болеют 142 военных.