Во вторник, 9 июня, в большинстве областей Украины ожидается летняя жара, до +33 градусов. Исключением станут западные регионы: там пройдут грозовые дожди, а воздух прогреется до +23...+27 градусов.

Об этом свидетельствует информация, обнародованная на сайте Укргидрометцентра.

В восточных, северных, центральных и южных областях погода будет жаркой и сухой. Днем столбики термометров поднимутся до отметок +29...+33 градусов. Ночью будет прохладнее: +16...+19 градусов. Осадков не ожидается.

А вот во всех западных областях синоптики анонсируют дожди и грозы. При этом днем экстремальной жары не ожидается. Воздух прогреется до комфортных +25...+27 градусов, ночью - до +13...+15 градусов.

В Киеве завтра ясно, до +31.

Прогноз погоды в Украине на 9 июня. Карта: meteo.gov.ua

Напомним, синоптик рассказала, что в Украине на этой неделе будет жарко и сухо.

Также мы писали, что дожди на западе идут и в понедельник, 8 июня.