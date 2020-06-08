Артур Согомонян, официальный представитель советского и российского актера Армена Джигарханяна подтвердил его экстренную госпитализацию в Москве.

Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 8 июня.

Артур Согомонян отметил, что артист находится в удовлетворительном состоянии. "Армен Борисович действительно госпитализирован, но не все так страшно", - сказал он.

Сообщается, что прошлым летом Джигарханяна госпитализировали для планового осмотра, хотя СМИ сообщали о его тяжелом состоянии. Известно, что в 2018 году Армен Джигарханян был госпитализирован пять раз.

84-летний Армен Джигарханян - народный артист СССР, звезда фильмов "Следствие ведут знатоки", "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Собака на сене", "Место встречи изменить нельзя" и др.

Напомним, ранее "Страна" рассказывала, как выглядит певица Надежда Бабкина после госпитализации и искусственной комы.

Также сообщалось, что актрису Татьяну Васильеву госпитализировали с симптомами коронавируса.