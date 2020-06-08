Количество выявленных случаев коронавируса в России приближается к полумиллиону
Россия близка к полумиллиону выявленных случаев коронавируса. По состоянию на утро понедельника, 8 июня, на территории РФ зафиксировано 476 658 зараженных. Только за последние сутки этот реестр пополнился на 8 985 заболевших.
Такие оперативные данные опубликованы на сайте "Стоп коронавирус. РФ", где публикуют официальные данные о заболевших.
Также уточняется, что за весь период эпидемии в России выздоровело 230 688 человек. 5 971 случай оказался летальным.
По последним данным, в России проведено уже 13 миллионов тестов на коронавирус.
Ранее "Страна" писала о том, что главный раввин России попал в больницу с коронавирусом.
Также мы сообщали, что в России испытали лечение коронавирусных больных в барокамере.
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