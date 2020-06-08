Россия близка к полумиллиону выявленных случаев коронавируса. По состоянию на утро понедельника, 8 июня, на территории РФ зафиксировано 476 658 зараженных. Только за последние сутки этот реестр пополнился на 8 985 заболевших.

Такие оперативные данные опубликованы на сайте "Стоп коронавирус. РФ", где публикуют официальные данные о заболевших.

Также уточняется, что за весь период эпидемии в России выздоровело 230 688 человек. 5 971 случай оказался летальным.

По последним данным, в России проведено уже 13 миллионов тестов на коронавирус.

Ранее "Страна" писала о том, что главный раввин России попал в больницу с коронавирусом.

Также мы сообщали, что в России испытали лечение коронавирусных больных в барокамере.