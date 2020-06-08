Частная компания Илона Маска SpaceX 30 мая совершила успешный запуск космического корабля Crew Dragon с астронавтами на борту на Международную космическую станцию (МКС). 5 июня была завершена первая рабочая неделя космонавтов, в ходе которой они изучили широкий спектр космических явлений.

Об этом сообщает NASA.

Так, в пятницу команда в главе с Крисом Кэссиди начала настраивать оптическое оборудование связи на борту японского лабораторного модуля Кибо. Новое широкополосное оборудование продемонстрирует передачу больших объемов данных от станции к Земле и обратно.

Кроме того, инженеры по полету на новой станции Даг Херли и Боб Бенкен ознакомились с аптечками, кладовой, системами связи и процедурами безопасности. Они также продолжали исследовать космические пузырьки в микрожидкостях и распаковывали японский корабль пополнения HTV-9, который прибыл на МКС за шесть дней до них.

Также сообщается, что российские бортинженеры Анатолий Иванишин и Иван Вагнер продолжили свои исследования, снимая естественные и искусственные воздействия на Землю и следя за радиационной обстановкой на станции. Они также продолжили осматривать российские модули орбитальной лаборатории.

По данным NASA Даг Херли и Боб Бенкен будут оставаться на орбите от 30 до 119 суток. Сроки их возвращения на Землю и дата завершения испытательного полета Crew Dragon еще не определены.

Напомним, появились фото и видео экипажа корабля Crew Dragon на борту Международной космической станции.

Ранее "Страна" подробно писала о том, почему США почти 10 лет не могли запустить астронавтов в космос и что поменяет Crew Dragon.