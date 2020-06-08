В России экстренно госпитализировали актера и режиссера Армена Джигарханяна. У него - инсульт. Медики оценивают состояние артиста как тяжелое.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

"У Армена Джигарханяна - инсульт. Состояние известного российского актёра и режиссера оценивается, как тяжёлое, он в реанимации", - говорится в сообщении.

Напомним, это не первые проблемы с сердцем, из-за которых госпитализируют Джигарханяна. Мы писали о том, что в ноябре прошлого года он был доставлен в московскую больницу в крайне тяжелом состоянии, однако потом пошел на поправку и был выписан из медицинского учреждения.

Также "Страна" писала, что бывшую супругу Джигарханяна приговорили к 200 часам работ и штрафу за нарушение тайны частной жизни.