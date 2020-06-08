Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что уже провел собеседования со всеми кандидатами на пост главы Национальной службы здоровья Украины и определился с кандидатурой победителя. Впрочем, его имя он оставил в секрете.

Об этом речь шла в ходе онлнайн-брифинга Степанова 8 июня, видео обнародовано в Facebook.

"Я провел собеседования со всеми, кто предложил свои кандидатуры (на должность председателя НСЗУ - Ред.). Хочу акцентировать ваше внимание, что на сегодня проведение конкурса, который предусмотрен законодательством, не возможно. Потому что действие закона, регламентирующего конкурс, приостановлено. Ибо в условиях карантина возможно проведение исключительно отбора", - сказал Максим Степанов.

По мнению министра, руководитель НСЗУ должен будет исправить ошибки, допущенные во время первого этапа медреформы.

"Я уже определился с кандидатом по которому будут переданы документы в Кабмин. И после прохождения всех процедур, предусмотренных законом, он может быть назначен на эту должность", - сообщил Степанов, впрочем, не называя фамилию победителя отбора.

А когда карантин закончится, по данным главы Минздрава, в течение двух месяцев будет объявлен и проведен конкурс уже в обычном формате для госслужащих. Все нынешние видеозаписи собеседований будут переданы в Национальное агентство по государственной службе и выложены на YouTube-канале агентства.

Степанов о конкурсе на пост главы НСЗУ - с 03:49

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов после собеседования не принял ни одной их трех кандидатур на пост главы Национальной службы здоровья Украины, которые оказались в финале конкурса, объявленного в начале января 2020 года. После этого Кабмин объявил новый конкурс.