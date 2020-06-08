Каскадер американского актера Киану Ривза Джереми Фрай подтвердил все позитивные слухи, которые ходят о голливудской звезде.

Об этом сообщает издание Cinema Blend.

Фрай выполнял трюки, заменяя Ривза, в фильмах "Джон Уик". "Он щедрый, самоотверженный, он неустанно работает. Все хорошее, что вы о нем могли слышать, правда на 110%", - заявил каскадер.

По его словам Киану Ривз иногда сам выполняет опасные трюки, однако вовремя уступает работу профессионалам в этом сложном деле.

Ранее американская кинокомпания Lionsgate решила перенести дату выхода четвертой части "Джона Уика" из-за пандемии коронавируса. Так, картина выйдет в прокат 27 мая 2022 года вместо запланированной даты - 21 мая 2021 года.

Напомним, во время съемок нового "Форсажа" каскадер Вина Дизеля упал с высоты и попал в реанимацию.

Также мы писали, что в России на съемках фильма с Безруковым и Гуськовым под танком погиб каскадер.