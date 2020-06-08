Базы отдыха на территории Украины, которые были закрыты из-за эпидемии коронавируса, могут снова открыться уже с 10 июня.

Об этом в понедельник, 8 июня, во время онлайн-брифинга заявил глава Минздрава Максим Степанов.

"Все эти базы могут функционировать с соблюдением правил, которые устанавливаются Министерством здравоохранения. Они уже разработаны, все есть на сайте министерства", - сказал Максим Степанов.

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Напомним, на 10 июня в Украине запланировано новое ослабление карантина, однако пока не все регионы к нему готовы. Поэтому базы отдыха смогут открыть только в тех областях, где готовы к переходу на следующих этап ослабления карантинных мер.

По информации медицинского ведомства, перейти на новый этап не готовы следующие регионы: Киев, Волынская, Львовская, Ровенская и Черновицкая области.