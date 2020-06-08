Все люди, которые прибывают в Украину, должны или пройти обсервацию или самоизоляцию с использованием приложения "Дий вдома".

Об этом в ходе онлайн-брифинга 8 июня сообщил глава Минздрава Максим Степанов, видео обнародовано в Facebook.

"Человек, который приезжает в страну, должен пройти самоизоляцию, установив приложение "Дий вдома". Это обязательное правило при прохождении самоизоляции. Если нет такой возможности - установить такое приложение - или нет возможности проходить самоизоляцию, тогда предусмотрено прохождение обсервации", - сказал Степанов.

По словам министра здравоохранения, обсервацию в Украине прибывшие в страну граждане проходят в специально определенных местах, которые есть во всех регионах. Кроме того, Степанов напомнил, что во время прохождения самоизоляции человек должен максимально сократить общение с другими людьми.

Степанов об обсервации - с 07:00

Напомним, Украина возобновит международные авиаперелеты с 15 июня.

Также мы писали, что по состоянию на утро 8 июня количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 27 462 человек.