В Москве скончался стрелок Дмитрий Павлов, который открыл стрельбу из окна многоэтажки и был ранен при штурме спецназа. Во время этого мужчина получил ранение, хотя также ранил двух прохожих и одного силовика.

Об этом сообщила представитель московского управления СКР Юлия Иванова, передает "Интерфакс".

Так, виновника стрельбы ранили при задержании, но его успели доставить в больницу. Несмотря на все старания медиков, Павлов скончался. Сейчас силовики опрашивают соседей стрелка, а также ищут его родственников или знакомых.

В квартире Павлова нашли ноотропное вещество и пустые бутылки из-под алкоголя.

"Решается вопрос о назначении ряда необходимых судебных экспертиз", - сказала Иванова.

Также удалось обнаружить само оружие стрелка - карабин "СКС". По информации журналистов, карабин не был зарегистрирован.

Напомним, что стрельба в Москве началась в ночь на воскресенье, около 22:00. Очевидцы утверждали, что огонь не прекращался на протяжении 20 минут, а сам виновник был в неадекватном состоянии.

Также "Страна" писала о том, что силовикам удалось задержать виновника, который забаррикадировался в своей квартире.