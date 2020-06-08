Между российскими музыкантами Филиппом Киркоровым и Юрием Лозой разгорается конфликт. Киркоров в юмористическом ролике в Instagram обозвал Лозу аппендицитом, так как музыкант, по его словам, точно так же никому не нужен. Лоза в ответ оскорбился и заявил, что его обидчик скоро лишится популярности, а его песни утратят связь с его именем.

Об этом Юрий Лоза заявил в шоу "Ты не поверишь!", видео обнародовано в YouTube.

Лоза заявил, что не понимает, почему он стал объектом обидной шутки Киркорова - ведь музыканты не общаются и вообще не пересекаются.

Между тем, по словам Лозы, его песню "Плот" будут петь всегда с упоминанием именем автора, а вот песни Киркорова, по его мнению, потеряют связь с исполнителем.

"Он сейчас раскручен больше, чем другие исполнители, он весь в перьях, но это не значит, что эти песни не будут петь другие. Алла Пугачева, его бывшая жена, точно так же раздала свои песни, и их сейчас поют без упоминания о ней", - сказал Юрий Лоза.

О конфликте Киркорова и Лозы - с 32:00

Напомним, прошлым летом Филипп Киркоров со сцены обматерил организаторов "Новой волны" в Сочи.

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