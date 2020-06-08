По данным на 10:00 понедельника, 8 июня, коронавирусом в Вооруженных силах Украины болеют 142 военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ в Facebook.

"За прошедшие сутки зарегистрирован один новый случай заболевания Covid-19. Служащий ВС Украины Днепропетровской области находится на лечении дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациента удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют", - говорится в сообщении.

Всего за время пандемии в ВСУ выздоровели - 143 человека, летальных случаев - 4. На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 618 человек.

Также в командовании уточнили, что 6 июня зарегистрировали не шесть новых случаев Covid-19, а семь.

Напомним, по данным на утро 8 июня, количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 27 462 человек.

Также сообщалось, что в Киеве за сутки коронавирусом заразились больше полусотни человек. Всего подтвердилось почти 3,5 тыс. случаев.