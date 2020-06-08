Президент Владимир Зеленский, совместно с супругой Еленой и ее помощниками, планирует разработать законопроект, который будет юридически регулировать статус первой леди.

Об этом пишет "Украинская правда".

По словам президента, на его взгляд, отсутствие законодательства, которое регулировало бы институт первой леди в Украине, является проблемой. По мнению Зеленского, в будущем у супруги президент должны быть определенные закрепленные обязанности.

"Тогда люди, выбирая президента, будут понимать, что будет делать первая леди. Не будут у нее спрашивать. Я, кстати, хочу сейчас разработать с женой и ее помощниками законопроект на законодательном уровне, закрепить этот вопрос. Тут не нужно никакое бюджетное финансирование", - сказал Владимир Зеленский.

Напомним, Елена Зеленская подписала Меморандум с ООН об улучшении качества питания украинских детей.

Также мы писали, что Зеленская отдала в аренду платье, в котором встречала жену премьера Израиля, и рассказала о своей любви к кроссовкам.