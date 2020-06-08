Глава городского совета Миннеаполиса Лиза Бендер выступила с идеей реформировать полицию города, предварительно ее расформировав. Такие выводы были сделаны после трагического инцидента с убийством Джорджа Флойда.

Слова чиновницы передает CNN.

"Мы собираемся создать в Миннеаполисе новую модель общественной безопасности", - сказала она.

В то же время Бендер уточнила, что судя по демонстрациям и письмам, которые получает городской совет, жители города больше не чувствуют себя в безопасности.

Напомним, ранее и мэр Лос-Анджелеса пообещал забрать у полиции бюджетные 150 млн долларов и отдать их афроамериканцам.

Также мы писали, что в Вашингтоне часть улицы перед Белым домом переименовали в честь масштабных акций протеста, захлестнувших США после убийства белым полицейским чернокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда.