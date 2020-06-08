В Москве задержали мужчину, который открыл стрельбу из окна своего дома на юго-западе столицы. При задержании он ранил двух прохожих и силовика.

Об этом сообщает "Коммерсантъ".

"В ходе задержания он оказал сопротивление и получил ранение. В настоящее время жильцам дома ничего не угрожает. Ранее в результате стрельбы, которую открыл мужчина, пострадали двое прохожих", - утверждают в МВД.

Уточняется, что штурмовая группа СОБРа начала штурм квартиры стрелка на улице Строителей 8 июня, около 01:06 по московскому времени (совпадает с киевским - Ред.).

Позже в Telegram-каналах Mash и Baza появилась информация, что стрелка идентифицировали как Дмитрия Павлова, который работал генеральным директором завода "Серп и молот", и был так же замруководителя столичного департамента науки и промышленной политики.

Напомним, что стрельба в Москве началась в ночь на воскресенье, около 22:00. Очевидцы утверждали, что огонь не прекращался на протяжении 20 минут, а сам виновник был в неадекватном состоянии.

Также "Страна" рассказывала, что в Москве произошла перестрелка из-за похоронного бизнеса. Стрельбу открыли на Каширском шоссе в столице России вечером 24 мая