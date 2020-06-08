Президент Молдовы Игорь Додон, в отношении которого в мае хотели начать процедуру импичмента из-за видео со взяткой, заявил, что олигархи Владимир Плахотнюк и Илан Шор, находясь в розыске, все равно хотят вернуть себе власть в республике.

Соответствующее сообщение Игорь Додон опубликовал в Facebook.

"Именно страхом олигархов и их стремлением отомстить объясняются медийные атаки на государственные институты, а также попытки создать "ситуативные" альянсы с целью свержения правительства и блокирования деятельности государственных учреждений", - написал Додон.

По его словам, и Плахотнюк, и Шор стремятся дестабилизировать политическую ситуацию в Молдове, чтобы блокировать расследование уголовных дел против них. Между тем, по словам Игоря Додона, сейчас по данным делам есть значительное продвижение под руководством нового генпрокурора республики.

Напомним, олигарх и друг Петра Порошенко Владимир Плахотнюк летом прошлого года подал в отставку с поста председателя Демпартии (после ее перехода в оппозицию), а также отказался от депутатского мандата. После этого он покинул страну. Осенью его обвинили в отмывании и участии в краже денег из банковской системы и объявили в розыск.

А в мае текущего года в Молдове депутат от местной парламентской оппозиционной партии "Платформа DA" Юрие Реница обнародовал видео, на котором олигарх-беглец и друг Петра Порошенко Владимир Плахотнюк передает пакет президенту страны Игорю Додону. По словам Реницы, в нем находится крупная сумма денег.