Пока в большинстве областей Украины постепенно ослабляют карантин, на западе страны эпидемия коронавируса все еще не идет на спад.

Ограничения тут продолжили минимум до середины июня, в эпицентре остается Черновицкая область, к которой добавилась Львовщина.

"Страна" разбиралась, почему болезнь в регионе не отступает.

Мало тестов и в церковь без масок

Из-за резкого роста заболеваемости во Львовскую область в минувшую субботу срочно приехал премьер Шмыгаль на экстренное совещание. В столице Галичины количество инфицированных растет быстрыми темпами.

Причем люди с подозрениями на коронавирус подолгу ждут результатов ПЦР-тестирования.

Впрочем, после визита Шмыгаля и решения "делать больше тестов" ситуация мало изменилась. По официальным данным, 7 июня лабораторные центры в городе провели только 277 ПЦР-тестов. 68 - положительные, это почти 25% (среди них 40 - это жители Львова).

Количество заболевших начало резко расти в конце мая (и это только подтвержденные случаи тех, кто таки дождался теста).

За неделю с 25 по 31 мая диагностировали 340 человек. А на сегодняшний день (8 июня) в регионе уже 2162 случая. Таким образом Львовская область вышла на 3 место по уровню заболеваемости, обойдя Киевскую.

Вылечились за неделю 134 пациента (всего - 421). В то же время резко возросла смертность от осложнений Covid-19: часть пациентов умерла раньше, однако диагноз подтвердился только сейчас. Так, за неделю на Львовщине зафиксировали 19 летальных случаев, у большинства больных были хронические сопутствующие заболевания.

"Есть несколько причин, почему коронавирус не уходит с запада Украины. Во-первых, это отголоски массового возвращения заробитчан, часть которых завезла вирус домой из Европы (а теперь так же массово едут назад). Кроме того, больницы переполнены, а тестов делают мало. То есть не лечат, многие не знают, что у них коронавирус. Ну и пойдите в супермаркет на выходные - людей полно, мало кто в масках. В церквях на Троицу тоже был аншлаг. И местные власти показывают плохой пример - мэр Садовой и губернатор Козицкий ходят без масок. Кроме того, в Львове, несмотря на запрет, открыли несколько крупных спортзалов, хоть пик еще не пройден. С такими темпами мы еще до Нового года не выйдем из карантина", - рассказал нам главврач одной из львовских больниц.

Мэр Садовой маску носит в кармане. Фото: Марьян Свирнюк

Козицкий, кстати, призывал на Троицу оставаться дома - а сам пошел без маски в церковь, где глава УГКЦ Святослав Шевчук проводил церемонию посвящения священника на службу в Австралию.

"Служба в одном из храмов Львова продемонстрировала полное несоблюдение карантина. Большинство без масок. И какая там дистанция?! И "вишенка на торте" - председатель львовской облгосадминистрации Максим Козицкий без маски. Бизнес задыхается из-за этого карантина, а "цари" сами хотят свободно дышать. К тому же, провалив работу по карантину, областные "менеджеры" пытаются спихнуть все на львовский городской совет и творят своим участием в нарушениях карантина негативную статистику для того же Львова. И, как выяснилось, мэр Львова Андрей Садовый тоже "имел в носу" карантинные ограничения. Совести нет! Подло, глупо и с полным равнодушием к здоровью и жизни людей", - написала в Facebook журналистка Виктория Балицкая, которая освещает тему коронавируса.

Губернатор Львовщины Козицкий на Троицу пошел в храм без маски. Фото: Львовская обладминистрация

Во Львове ситуация настолько тяжелая, что из-за коронавируса начали закрываться госучреждения.

С 9 июня объявил о приостановке работы Лычаковский райсуд Львова - судьи начали массово болеть. В городе прошел слух, что следом будут "сыпаться" и другие госструктуры.

"Часть учреждений скрывает, что есть больные, потому что если действовать так, как предусмотрено противоэпидемическими инструкциями, то это парализует полностью или частично работу области. Но если "корона "будет стремительно распространяться (а она распространяется), то даже те учреждения, которые скрывают, вынуждены будут что-то делать. И начнется постепенный паралич жизнедеятельности области", - прогнозирует Балицкая.

Судья закрытого суда Сергей Гырич полагает, что могли заразиться судьи и из соседних областей.

"Мы, как следственные судьи, рассматриваем ходатайство ГБР, которое охватывает 5 западных областей. Математически сложите заболевания по этим областям и вычислите возможность инфицирования судей. Плюс другие дела, поток людей. Жаль, что нет инструкций, как действовать суда в этот период. Ведь есть инфицированные и, скорее всего, не один человек. Первый тест подтвердил пока одного больного. Практически все работники суда контактировали с больным - помощник, секретарь и судьи особенно, потому что за 10 дней с больным судьей было три коллегии и последняя в прошлую пятницу, где я также участвовал. Кстати, у нас есть дела, где сроки содержания под стражей всплывают. Передать дело в другой суд не так легко, нужно время", - написал в комментариях Facebook Гырич.

Кстати, в помещении закрытого из-за коронавируса суда так и не провели дезинфекцию.

"Дезинфекцию государственного учреждения без оплаты проводить никто не хочет. Государственная судебная администрация ищет средства на оплату. Организованно провести тестирование также проблема, а без этого выявить, кто еще больной, нельзя. А значит, если будем работать в обычном режиме, то не исключается распространение инфекции среди участников процессов. Вот такое судопроизводство в условиях карантина", - жалуется Гырич.

"Стали беспечны"

Не улучшается ситуация и на Буковине.

"Больных медиков много, пациентов тоже, особенно много больных в селах", - рассказывает нам врач скорой помощи Алина Грищенко, которая сама переболела коронавирусом и 6 июня снова вышла на работу.

Говорит, что за месяц ее отсутствия ничего не изменилось.

"Обстановка в Черновцах в целом спокойная, люди уже так не паникуют, вернее, практически не паникуют. Скорее наоборот, стали слишком беспечны. Хотя буквально вчера глава села Черновка заявил о вспышке коронавируса у них. Уже можно видеть много людей гуляющих и отдыхающих по несколько человек без масок. Это можно объяснить – люди просто устали от постоянного нагнетания этой темы, карантина, самоизоляции и т.д. С другой стороны, не стоит забывать что вирус хоть и в большинстве случаев излечимый, но очень странный и до конца не изучен. Но уже понятно, что итальянского сценария избежать удалось, хотя были готовы дополнительные "базы" для больных коронавирусом. Плюс лето, само по себе не способствует распространению вирусов, но так как лекарства от коронавируса пока нет, никто не может исключить "вторую волну" осенью", - рассказала "Стране" Грищенко.

О том, что заболела, врач узнала в конце апреля. Лечилась дома, от больницы отказалась.

"Я начала лечение с первого дня, когда заподозрила у себя коронавирус. Это было резко. Проснулась от кашля и к вечеру резко поднялась температура до 39, начало ломить тело и болеть глаза, такое бывает при гриппе. Но также пропал вкус и запах - совсем, а это уже симптомы "ковида". И до сих пор практически не чувствую запаха и вкуса (но не так, как в начале болезни, конечно). Объяснить это, кроме как "последствия короны", не может никто. Почему коронавирус влияет именно на эти центры (нюховые и вкусовые), почему влияет на легкие и на кровообращение в них, ответов нет", - рассказывает она.

Алиса также рассказала, как ей удалось победить коронавирус.

"Я сразу начала очень много пить жидкости - чаи, компоты, аптечный грудной сбор, просто воду. Пила все, что могла – так как все равно мне они были на один вкус. Даже яблочный сок от чая отличить не могла. Так как голова болела почти постоянно, и была высокая температура, принимала парацетамол, также принимала цинк и витамин С, и симптоматически от кашля. Есть я не хотела, но буквально насильно ела много фруктов. Возможно, именно то, что я с первых симптомов "спохватилась", помогло мне не запустить болезнь. Когда ПЦР подтвердил коронавирус, принимала те лекарства, что рекомендовало МОЗ. Больше недели чувствовала себя очень плохо. Кроме всех симптомов была еще и сильная слабость, высокая температура и было тяжело дышать. Тогда предлагали госпитализацию, но я отказалась. Все лекарства покупала за свой счет. Сейчас два негативных ПЦР-теста, температура нормальная, но коронавирус не прошел для меня бесследно. Я еще прохожу обследования, УЗИ, нужно сделать компьютерную томографию, так как все еще проблемы с дыханием. Но я уже вернулась к работе, и уже езжу на "корону", - говорит Грищенко.

"Статистику занижают"

В медицинских кругах Черновицкой области говорят, что врачи массово болеют из-за того, что до сих пор у них так и нет средств защиты.

"Обычные маски не могут защитить врача при близком контакте с больным ковид. Много медиков уволились сразу с начала пандемии. Их слова: "Мы испуганно смотрели то на больных коронавирусом, то дома на своих родных, а потом на зарплату, и поняли, что оно того не стоит". Рисковать здоровьем, работать часами, не снимая костюм, за такую зарплату. Даже эти надбавки для молодых врачей оказались небольшими. Молодые врачи и медсестры стационара (без стажа более 5 лет) получили разные суммы доплаты, но до 10 тысяч гривен. И это за круглые сутки возле пациента", - говорит нам врач областной больницы, попросивший об анонимности.

Врачам рекомендуют врачам особо "не распространяться" по поводу количества пациентов и того, что даже в больницах пациенты покупают почти все за свой счет. Статистику заболевших занижают, говорит медик.

Черновицкая мэрия пообещала выплатить медикам, которые переболели "короной", дополнительно по пару тысяч. Но только в случае если будет доказано, что они заразились от пациента на работе. Что практически нереально доказать.

"Украина не готова лечить людей, больницы запущенные, особенно в глубинке. Лекарства нужно покупать самому, людям не за что лечиться, меньше больных не будет", - делится с нами черновицкая предпринимательница Галина Максимец, которая переболела коронавирусом.