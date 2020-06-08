Бывший канцлер Германии Герхард Шредер, с которым хочет заключить пари об антироссийских санкциях посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, снова стал председателем совета директоров "Роснефти".

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Первое заседание совета директоров по итогам годового собрания акционеров состоялось 5 июня. На нем избрали председателя и утвердили состав комитетов совета директоров.

Отметим, что Герхард Шредер был канцлером Германии с 27 октября 1998 по ноябрь 2005 года. В 2017 году он стал председателем совета директоров "Роснефти". Также Шредер является председателем комитета акционеров Nord Stream 2 AG.

Напомним, в 2017 году новость о выдвижении бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в совет директоров "Роснефти" вызвала критику со стороны немецких политиков.