Власти Новой Зеландии решили отменить все ограничения, введенные в связи с распространением коронавируса, поскольку в стране удалось остановить распространение болезни. К нормальной жизни люди смогут вернуться, начиная с полуночи вторника, 9 июня.

Об этом сообщил премьер-министр Джасинда Ардерн, передает Sydney Morning Herald.

Так, единственным ограничением останется закрытие границ. Жителям страны будет разрешено посещение любых мероприятий с любой численностью, использование всех видов транспорта и поездки по стране. Разрешается работа всех предприятий.

Уточним, что согласно информации университета Джона Хопкинса, в Новой Зеландии коронавирусом заразились всего 1 504 человека. Умерли от болезни 22 человека.

Напомним, по состоянию на утро понедельника, 8 июня, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось до 27 462 человек. Днем ранее, 7 июня, на это время зараженных в стране было - 26 999 украинцев. Причем, новых зараженных вчера оказалось в два раза больше, чем выздоровевших - 485 и 242 человека соответственно.