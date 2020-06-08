В Германии в апреле текущего года объем промышленного производства упал на 17,9%. Это рекордные темпы снижения, начиная с 1991 года, с момента начала ведения расчетов по новым методикам.

Об этом со ссылкой на данные Министерства экономики и труда ФРГ пишет "Интерфакс".

Так, сообщается, что в апреле объем промышленного производства в Германии рухнул к марту на 17,9%. По пересмотренным данным, в марте показатель сократился на 8,9%, а не на 9,2%, как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем ожидали падения промышленного производства в апреле на 16,8%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Напомним, промышленное производство в Украине в апреле 2020 года снизилось на 16,2% по сравнению с апрелем 2019 года, тогда как в марте падение составляло 7,7%.

Также мы писали, что в Еврокомиссии прогнозируют в 2020 году уменьшение ВВП всех стран ЕС на 7,4%.