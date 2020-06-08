По состоянию на утро понедельника, 8 июня, коронавирусом в Киеве заразились еще 72 жителя столицы. Средин них есть и шесть медиков.

Об этом сообщил киевский мэр Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

"Друзья! Еще у 72 жителей Киева подтвердили за минувшие сутки заболевания коронавирусом. Среди них - 6 медиков. На сегодня в столице уже 3 490 подтвержденных случая заболевания Covid-19", - говорится в сообщении.

Кличко уточнил, что коронавирусом заразились 43 женщины в возрасте от 23 до 84 лет. Среди мужчин заболели 25 человек в возрасте от 21 до 71 лет.

Также заболели две девочки 1 и 9 лет, а также два мальчика в возрасте 8 месяцев и 10 лет.

"Больше всего случаев заражения обнаружили в Днепровском районе - 14 человек, Деснянском и Оболонском - по 10 случаев. А в Шевченковском районе обнаружены 9 случаев заражения", - рассказал Кличко.

Напомним, в киевской области, по состоянию на 7 июня, коронавирусом заболели 36 человек. Теперь количество зараженных в области составило 1 784 человек.

Ранее "Страна" писала, что в Киеве и четырех областях Украины не будут ослаблять карантин.