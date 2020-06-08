Президент США Дональд Трамп заявил, его рейтинг опережал бы рейтинг вице-президента Джо Байдена на 25%, если бы не расследования демократов о якобы его связях с Россией.

Об этом Трамп написал в Twitter.

"Если бы я не подвергался постоянным преследованиям в течение трех лет из-за фальшивых и незаконных расследований, России, России, России и мошенничества с импичментом, я бы был выше Сонного Джо и ничего не делающих демократов на 25 пунктов. Очень несправедливо, но это то, что есть", - написал Дональд Трамп.

Напомним, по результатам опроса, проведенного в начале мая, Джо Байдена поддерживают 45% избирателей в США, что на три пункта выше показателей действующего президента Дональда Трампа.

Также мы писали, что 6 июня Байден официально выиграл праймериз Демократической партии и стал кандидатом в президенты США.