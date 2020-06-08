Цена фьючерсов нефти марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже выросла на 1,7% к уровню закрытия предыдущей сессии, достигнув отметки в 43,02 доллара за баррель.

Об этом свидетельствуют данные торговой площадки, передает ТАСС.

Так, в последний раз стоимость нефти превышала уровень в 43 доллара в марте текущего года. В то же время нефть сорта WTI торговалась по цене 40,22 доллара за баррель. К закрытию торгов и ее цена повысилась на 1,7%.

Причиной подорожания нефти является видеоконференция министров ОПЕК+, на которой было принято решение сократить добычу нефти на один месяц, до конца июня.

Напомним, накануне сообщалось, что мировые цены на нефть медленно ползут вниз из-за разногласий в ОПЕК+.

В среду, 3 марта, цена на нефть превысила мартовские котировки поднявшись выше $40 за баррель.