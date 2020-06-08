Нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива предложил переименовать проспект Бандеры в Киеве в честь Джорджа Флойда, чернокожего жителя Миннеаполиса, которого при задержании убил полицейский. Это событие спровоцировало масштабные акции протеста по всей стране и за ее пределами. Кива заявил, что Флойд начал "революцию гидности" в США.

Об этом Илья Кива написал в своем Telegram-канале.

"В солидарность с американским народом, разделяя их национальное горе в связи с трагической гибелью чернокожего великомученика. Как народный депутат Украины, предлагаю объявить неделю траура и переименовать в Киеве проспект Степана Бандеры в проспект Флойда! Также обращаюсь к митрополиту Епифанию с требованием канонизировать невинно убиенного Флойда и назначить день почитания его в церкви", - написал Кива.

Нардеп предложил так же внести имя Флойда в списки героев Небесной сотни.

"Обращаюсь к премьер-министру Шмыгалю с требованием выделения материальной помощи в размере 10 000 000$ семье погибшего афроамериканца, борца за свободу и права чернокожих людей! Прошу рассмотреть возможность включения Флойда в списки Небесной сотни, как человека, начавшего "революцию гидности" в Соединённых Штатах Америки! Навсегда с Флойдом в сердце", - написал Кива.

Напомним, США захлестнули массовые акции протеста, которые начались после убийства белым полицейским чернокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда. А вчера, 7 июня, в США прошла вторая панихида по Флойду.

Также мы писали, что в Вашингтоне переименовали улицу возле Белого дома в честь "черного майдана".