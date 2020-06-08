В воскресенье, 7 июня, в американском городе Сиэтл (штат Вашингтон) во время акции протеста, посвященной правам чернокожих граждан и противодействию полицейскому произволу, в толпу митингующих въехал автомобиль, а водитель открыл огонь по участникам демонстрации.

Об этом сообщает The Seattle Times.

В результате инцидента пострадал, как минимум, один человек, его отправили в больницу. Полиция задержала подозреваемого.

Напомним, США захлестнули массовые акции протеста, которые начались после убийства белым полицейским чернокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда. А вчера, 7 июня, в США с песнями и танцами прошла вторая панихида по Флойду.

Также мы писали о том, как ранее во время одной из акций протеста Богдан Вечирко также направил грузовик в толпу протестующих в США.