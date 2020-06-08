Данные на утро 8 июня. Количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 27 462 человек
По данным ЦОЗ, на 8 июня (по состоянию на 09:00) в Украине 27 462 лабораторно подтвержденных случаях Covid-19, из них 797 летальных, 12 195 пациентов выздоровели с начала эпидемии. Днем ранее, 7 июня, на это время зараженных в стране было - 26 999 украинцев.
За сутки в Украине зафиксировано 463 новых случая. Умерло 9 человек, 141 пациент выздоровел. Всего в стране проведено 431 085 тестирований методом ПЦР.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в таких регионах:
Винницкая область - 1150 случаев;
Волынская область - 1079 случаев;
Днепропетровская область - 971 случай;
Донецкая область - 231 случай;
Житомирская область - 897 случаев;
Закарпатская область - 1386 случаев;
Запорожская область - 496 случаев;
Ивано-Франковская область - 1582 случая;
Кировоградская область - 559 случаев;
г. Киев - 3490 случаев;
Киевская область - 1812 случаев;
Львовская область - 2162 случая;
Луганская область - 54 случая;
Николаевская область - 309 случаев;
Одесская область - 1002 случая;
Полтавская область - 274 случая;
Ровенская область - 2071 случай;
Сумская область - 193 случая;
Тернопольская область - 1294 случая;
Харьковская область - 1287 случаев;
Херсонская область - 179 случаев;
Хмельницкая область - 518 случаев;
Черновицкая область - 3698 случаев;
Черкасская область - 469 случаев;
Черниговская область - 299 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 8 июня 2020 в Центр поступило 582 сообщения о подозрении на Covid-19. Всего с начала 2020 года поступило 65 687 сообщений о подозрении на Covid-19.
Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Китай заявил, что поделится готовой вакциной от коронавируса со всем миром.
Так же мы называли города и районы Киевской области, где больше всего больных с коронавирусом.