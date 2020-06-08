По данным ЦОЗ, на 8 июня (по состоянию на 09:00) в Украине 27 462 лабораторно подтвержденных случаях Covid-19, из них 797 летальных, 12 195 пациентов выздоровели с начала эпидемии. Днем ранее, 7 июня, на это время зараженных в стране было - 26 999 украинцев.

За сутки в Украине зафиксировано 463 новых случая. Умерло 9 человек, 141 пациент выздоровел. Всего в стране проведено 431 085 тестирований методом ПЦР.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в таких регионах:

Винницкая область - 1150 случаев;

Волынская область - 1079 случаев;

Днепропетровская область - 971 случай;

Донецкая область - 231 случай;

Житомирская область - 897 случаев;

Закарпатская область - 1386 случаев;

Запорожская область - 496 случаев;

Ивано-Франковская область - 1582 случая;

Кировоградская область - 559 случаев;

г. Киев - 3490 случаев;

Киевская область - 1812 случаев;

Львовская область - 2162 случая;

Луганская область - 54 случая;

Николаевская область - 309 случаев;

Одесская область - 1002 случая;

Полтавская область - 274 случая;

Ровенская область - 2071 случай;

Сумская область - 193 случая;

Тернопольская область - 1294 случая;

Харьковская область - 1287 случаев;

Херсонская область - 179 случаев;

Хмельницкая область - 518 случаев;

Черновицкая область - 3698 случаев;

Черкасская область - 469 случаев;

Черниговская область - 299 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 8 июня 2020 в Центр поступило 582 сообщения о подозрении на Covid-19. Всего с начала 2020 года поступило 65 687 сообщений о подозрении на Covid-19.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Китай заявил, что поделится готовой вакциной от коронавируса со всем миром.

Так же мы называли города и районы Киевской области, где больше всего больных с коронавирусом.