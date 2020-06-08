В Карпатах впервые за несколько лет зацвели ели. Это редкое явление происходит на территории ГП "Гринявское лесное хозяйство".

Об этом пресс-служба предприятия сообщает в Facebook.

"Ель "цветет" в этом году обильно. В этом году мы сможем сварить много варенья из шишечек сосны и так называемый сироп, полезным свойствам которого нет предела", - сказано в сообщении.

Уточняется, что ель может достигать возраста 500-600 лет, высоты 60 метров и диаметра 2 метра. Опыляется ель в мае.

"Мужские шишечки удлиненно-цилиндрические (20-25 мм длиной), красноватые, размещенные на концах прошлогодних побегов. Женские шишечки зеленоватые или малиновые (10-15 мм длиной), цилиндрические, размещенные на концах молодых веточек. Спелые шишки продолговато-цилиндрические (10-15 см длиной), сначала зеленые или фиолетовые, позже бурые, повисшие, блестящие. А еще гуцулы говорят: "Что если ель так хорошо цветет, то будет урожай на грибы", - сообщили в лесхозе.

Напомним, несмотря на непогоду, в Ужгороде зацвела самая длинная липовая аллея в Европе.