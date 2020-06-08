В Нью-Йорке, где происходят массовые протесты, которые получили назавание "черного майдана", планируют сократить финансирование городской полиции.

Об этом сообщил мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио, сообщает The New York Times.

Так, New York Police Department получит меньше бюджетных денег, чем планировалось. Освободившиеся средства направят на финансирование молодежных и социальных программ. Так же будут приняты меры по повышению прозрачности работы полиции и укреплению общественного контроля над ней.

Напомним, ранее мэр Лос-Анджелеса пообещал забрать у полиции бюджетные 150 млн долларов и отдать их афроамериканцам.

Также мы писали, что в Вашингтоне часть улицы перед Белым домом переименовали в честь масштабных акций протеста, захлестнувших США после убийства белым полицейским чернокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда.