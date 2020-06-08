"Черный майдан" во всей его красе - с погромами магазинов, драками с полицией - начался в Европе. За минувшие выходные он охватил почти все европейские столицы, а в некоторых странах и десятки небольших городов.

С одной стороны митинги идут вроде бы против притеснения чернокожих в Америке. С другой - и Европе припомнили ее собственные грехи. В конце концов нынешние западные демократии, в свое время были рабовладельческими колониальными империями. Особо жестокие акции развернулись в Брюсселе - столице Евросоюза и Бельгии, которая в начале ХХ века захватила обширные территории в центре Африки (территория нынешней Демократической Республики Конго).

Кроме того, там пошли по американскому сценарию - громили магазины, яростно дрались с полицией.

Похожие вещи, хотя пока и не в такой радикальной форме, происходили по всей Европе. Особенно в крупнейших ее столицах. До мародерства дошло пока не везде, однако стычки с полицией начались повсеместно. Слезоточивый газ, дубинки - в ход пошло абсолютно всё - а в Лондоне протестующих буквально давили лошадьми.

Основания для такого сценария были - в Европу в последние десятки лет активно приезжали мигранты из стран Африки. Которые и составили ядро нынешних беспорядков. Хотя там очень много и белых - особенно в странах, где изначально чернокожих было меньше, вроде Германии.

А вот во Франции или Великобритании, где их доля всегда была велика, протесты были достаточно жесткими.

"Страна" посмотрела, как "черный майдан" охватил Европу.

Как Европа вышла на протесты

Тысячи людей по всей Европе второй день выходят на улицы, чтобы поддержать охватившие Запад акции против расизма и жестокости полиции.

Около 3000 человек вчера собрались перед посольством США в Мадриде, повторяя последние слова Флойда "Я не могу дышать", а также слоган "Черного майдана" "Нет мира без справедливости".

Некоторые держали плакаты против Дональда Трампа. Испанцы вставали на колени, поднимая кулаки - жест, придуманный американским футболистом Колином Каперником в 2016 году в знак осуждения убийств афроамериканцев.

Затем протестующие провели шествие. Причем, судя по заявлениям активистов, они и к современному ЕС имеют претензии: в его странах есть дискриминация по цвету кожи, говорят они в интервью местным СМИ.

Сотни людей вышли на улицы и в Барселоне.

Огромный митинг прошел в итальянской столице. В Риме тысячи молодых людей стояли на коленях в молчании с поднятыми кулаками ровно девять минут — символизируя время удушения Флойда.

Поднявшись, они закричали: "Джордж Флойд здесь! Нет расизму!". Участники также говорили речи и держали плакаты "Black Lives Matter" и "Это проблема белых".

При этом собственно белых на акции очень много - едва ли не половина.

Еще одна демонстрация прошла в Милане, несмотря на сильный дождь и ветер.

В Будапеште демонстранты устроили сидячую забастовку возле посольства США. Подобные протесты прошли в Копенгагене и Брюсселе, а также в Глазго и Лондоне.

Наиболее яростными акции стали в столице Евросоюза. Там, по имеющимся оценкам, приняли участие 10 тысяч протестующих.

Они держали плакаты с известными лозунгами "Черного майдана" и даже портреты экс-президента США Барака Обамы.

Фото vrt.be

Именно в Брюсселе акции стали крайне радикальными.

Демонстранты забрались на статую бельгийского короля-колонизатора Леопольда II, выкрикивая "убийца" и размахивая флагом Демократической Республики Конго.

Речь шла о том, что это король, правивший до начала ХХ века, был повинен в зверствах бельгийцев на территории своей тогдашней колонии в Африке. Тогда погибли миллионы чернокожих.

Его памятник в Брюсселе обрисовали надписями и даже что-то жгли на постаменте.

Другие бюсты короля ждала еще более печальная участь. Леопольду завязали голову мешком и облили красной краской.

Другой памятник Леопольду просто залили красной краской.

Также полиция достаточно жестко избивала отдельных протестующих.

В самих правоохранителей летели камни. Местные журналисты сообщают, что в полицейских также бросали "христианские символы".

Попутно участники брюссельского "майдана" в масках громили магазины в городе.

Также несколько видео, как в столице Евросоюза "выносят" магазины.

Еще одно обширное видео с брюссельских беспорядков. Там также есть кадры погрома витрин в столице Евросоюза.

Были также небольшие митинги в городах Антверпен и Гент.

В Лондоне в субботу шли столкновения демонстрантов с полицией. Десятки тысяч людей вышли на акции Black lives matter, бросали камни в полицию, ранив и травмировав 14 стражей порядка.

На Даунинг стрит, где расположена резиденция премьера Бориса Джонсона, протестующих пытались разогнать кавалерийской атакой - конная полиция в буквальном смысле наскоком оттесняла толпу.

При этом их действия были не намного успешней, чем атака бригады британской легкой кавалерии во время Крымской войны - полицейских сбивали с лошадей - как видно на этом фото.

После чего одинокие лошади без наездников носились по центру Лондона.

А в воскресенье тысячи людей собрались возле посольства США — уже на мирную акцию.

Причем, судя по фото, людей, которые пошли к посольству, было огромное количество.

Параллельно шел митинг на Даунинг стрит, который постоянно перерастал в стычки с полицией.

Также в воскресенье лондонские протесты личным присутствием поддержала 61-летняя певица Мадонна.

В тот же день в портовом городе Бристоле протестующие повалили статую известного филантропа 17-го века Эдварда Колстона. Ему припомнил, что он был крупным работорговцем. На его шею символически стали коленом - как на Джорджа Флойда.

После чего пмаятник протащили по улицам, а затем выбросили в реку Эйвон.

А в Лондоне участники акции напали на памятник Черчиллю - знаменитому британскому премьеру времен Второй мировой. Его пока не снесли, но скотчем приклеили картонки с надписью Black Lives Matter, а на постаменте написали: "Был расистом".

Власти Великобритании попытались воспрепятствовать протестам — ведь в стране введен карантин, который запрещает собрания более шести человек. Начались аресты, чиновники столицы требуют от митингующих соблюдать дистанцию, но никто особо не подчиняется.

Германия и Франция тоже столкнулись с яростными протестами. В Берлине полиция заявила, что задержала 93 человека. Всего в столице Германии позавчера вышли на демонстрацию более 15 тысяч человек.

В полицию и даже прессу толпа бросала бутылки и камни. Требования полицейских покинуть Александерплац в самом центре Берлина игнорировались.

А вчера большая демонстрация прошла в Лейпциге.

Также протестующие заполнили площади в Габмурге.

В Марселе, Франция, полиция применила слезоточивый газ в стычках с протестующими, которые тоже швыряли бутылки и камни. Та же картина в городе Лилле.

В целом по стране протестовало около 23 тысяч человек.

Что стало понятно из "черного Евромайдана"

Акции протеста в Европе, связанные с защитой от расизма, начались не вчера. Однако именно на этих выходных они стали по-настоящему радикальными.

Это значит, что суть этих протестов - не столько солидарность в отношении американского "майдана", как это казалось еще на днях, сколько атака на собственно европейские власти. К которым тоже масса претензий у представителей мигрантских сообществ.

Протест сторонников Флойда в США стал удобным поводом и для мигрантов Евросоюза, а также Британии заявить о своих правах и попытаться на этой волне улучшить свое социальное положение и политическое значение.

Также в Европе воспряли сторонники "глобалистской" и левой идеи - "черный Евромайдан" позволил им показать себя на улице, в противовес правым, которые в последние годы набирают популярность в Евросоюзе - в том числе за счет своей антииммигрантской риторики.

В тоже время, погромы как раз могут усилить позиции правых, напугав обывателей.

В любом случае политическое противостояние и раскол в европейском обществе по ключевым вопросам углубятся. А позиции сторон радикализируются.

Тем более, что все это, также как и в США, накладывается на ухудшение социально-экономической ситуации и рост безработицы из-за длительного карантина.