Из газеты The New York Times уволился редактор полосы "Мнения" Джеймс Беннет. На него возложили ответственность за публикацию колонки сенатора-республиканца Тома Коттона с призывом подавить силой выступления протеста.

Об этом сообщает издание The Hill.

Колонка сенатора-республиканца от штата Арканзас и отставного капитана армии США, служившего в Ираке и Афганистана, была опубликована 3 июня. Она вышла под заголовком "Введите войска. Пора восстановить порядок в нации. Армия готова". В статье политик предложил президенту Трампу воспользоваться своим правом задействовать закон "О противодействии мятежным действиям" и использовать армию США для подавления массовых протестов.

Этот закон, пишет Коттон, "древний, как сама Республика, не означает введения военного положения или смерти демократии, как смехотворно утверждают некоторые впечатлительные критики, не знакомые ни с нашими законами, ни с историей"». Напротив, по его мнению, у федерального правительства есть прямая обязанность защищать отдельные штаты от проявлений "внутреннего насилия".

Колонка Коттона вызвала вал возмущений, что и привело к отставке редактора Беннета. Он работал на этой должности с мая 2016 года.

А руководство газеты заявило, что намерено пересмотреть принципы работы в жанре авторских колонок с тем, чтобы читатели лучше понимали, по какому принципу и каким критериям размещаются материалы.

После этого увольнения и слов руководства The New York Times сенатор Коттон обвинил газету в лицемерии. По его словам, сначала издание опубликовало его текст, потом подтвердило, что не жалеет об этом, а теперь объявило несоответствующим редакционным стандартам. При этом, по словам Коттона, никто не объяснил, что не так в этой колонке.

Ранее "Страна" рассказывала, как США переживает волну протестов и как к ней относятся простые американцы.

Мы также сообщали, что некоторые владельцы мелкого бизнеса с оружием в руках защищают свое имущество от протестующих погромщиков.