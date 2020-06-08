В воскресенье в бельгийской столице Брюсселе прошли протесты против расизма и полицейского произвола в США, которые вылились в погромы магазинов. Протестующие били витрины и мародерствовали.

Их бесчинства сняли и выложили в соцсетях свидетели происходящего.

На одном из видео возмущенные расизмом выносят ворохи одежды из вещевого магазина.

На втором пытаются проникнуть в бутик бренда Salvatore Ferragamo, разбивая витрину подручными средствами, включая стулья.

Ранее "Страна" публиковала другие видеозаписи из протестующего Брюсселя.

Мы также писали, что на выходных неспокойно было в других странах Европы. Так, в Германии в полицию летели булыжники, из-за чего она была вынуждена в ответ применить водометы.

А в Великобритании протестующие начали сбрасывать и разрисовывать памятники.