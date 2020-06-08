Появилось видео погромов магазинов в Брюсселе во время протестов против полицейского произвола в США
В воскресенье в бельгийской столице Брюсселе прошли протесты против расизма и полицейского произвола в США, которые вылились в погромы магазинов. Протестующие били витрины и мародерствовали.
Их бесчинства сняли и выложили в соцсетях свидетели происходящего.
На одном из видео возмущенные расизмом выносят ворохи одежды из вещевого магазина.
На втором пытаются проникнуть в бутик бренда Salvatore Ferragamo, разбивая витрину подручными средствами, включая стулья.
Ранее "Страна" публиковала другие видеозаписи из протестующего Брюсселя.
Мы также писали, что на выходных неспокойно было в других странах Европы. Так, в Германии в полицию летели булыжники, из-за чего она была вынуждена в ответ применить водометы.
А в Великобритании протестующие начали сбрасывать и разрисовывать памятники.