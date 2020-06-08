Министерство юстиции Украины совместно с Министерством внутренних дел и Национальной гвардией страны вывезло заключенных из СИЗО с платными камерами в тюрьмы. Они сделали это для того, чтобы освободить камеры и снизить нагрузку на СИЗО.

Об этом министр юстиции Денис Малюська сказал в интервью "Радио Свобода", передают Украинские Новости.

"У нас появились резервные камеры, которые мы можем использовать в случае, если возникнет болезнь, коронавирус попадет в наши институты... У нас среди проблемных СИЗО остался по сути только один - херсонский", - сказал он, отвечая на вопрос по поводу вероятной переполненности СИЗО после введения ограничительных карантинных мер и запрета на этапирование в связи с коронавирусом.

Малюська отметил, что в Херсонском следственном изоляторе переполненность так велика, что фактически невозможно что-то предпринять.

Также министр рассказал, что сейчас Лукьяновское СИЗО в Киеве разгружено настолько, насколько это вообще возможно, и подчеркнул, что такого не было уже много лет.

Он указал, что несколько сотен заключенных оттуда вывезли в другие учреждения, соответственно максимально его разгрузив.

Ранее "Страна" сообщала, что в киевском СИЗО заработали платные камеры, а также о том, что Малюська хочет продавать законсервированные украинские тюрьмы.