Малюська приказал перевести заключенных из СИЗО в тюрьмы, чтобы освободить камеры
Министерство юстиции Украины совместно с Министерством внутренних дел и Национальной гвардией страны вывезло заключенных из СИЗО с платными камерами в тюрьмы. Они сделали это для того, чтобы освободить камеры и снизить нагрузку на СИЗО.
Об этом министр юстиции Денис Малюська сказал в интервью "Радио Свобода", передают Украинские Новости.
"У нас появились резервные камеры, которые мы можем использовать в случае, если возникнет болезнь, коронавирус попадет в наши институты... У нас среди проблемных СИЗО остался по сути только один - херсонский", - сказал он, отвечая на вопрос по поводу вероятной переполненности СИЗО после введения ограничительных карантинных мер и запрета на этапирование в связи с коронавирусом.
Малюська отметил, что в Херсонском следственном изоляторе переполненность так велика, что фактически невозможно что-то предпринять.
Также министр рассказал, что сейчас Лукьяновское СИЗО в Киеве разгружено настолько, насколько это вообще возможно, и подчеркнул, что такого не было уже много лет.
Он указал, что несколько сотен заключенных оттуда вывезли в другие учреждения, соответственно максимально его разгрузив.
Ранее "Страна" сообщала, что в киевском СИЗО заработали платные камеры, а также о том, что Малюська хочет продавать законсервированные украинские тюрьмы.