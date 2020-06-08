В Лондоне в ходе протестов против полицейского насилия в США, которые продолжаются уже несколько дней, серьезно пострадала женщина-правоохранитель. Она получила многочисленные травмы, упав с испуганной лошади.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Инцидент случился 6 июня, в субботу. Поначалу демонстрация в рамках акции Black Lives Matter, которая разворачивается во многих странах, носила мирный характер. Но затем страсти накалились.

В какой-то момент протестующие начали бросать под копыта лошадям конных полисменов сигнальные ракеты и толкать в них велосипеды.

Одна из полицейских выпала из седла, сломав ключицу, раздробив ребро и заработав коллапс легкого (сжатие, вызванное попаданием воздуха в плевральную полость).

Испуганная лошадь еще долгое время носилась по улицам и сбила с ног минимум одного прохожего.

Полицейское начальство Лондона сообщило, что конный офицер не сможет работать в течение четырех месяцев.

Кроме конной полисвумен, травмы получили еще 13 офицеров - в дополнение к такому же количеству раненых правоохранителей в ходе предыдущих протестов на этой неделе. Участники акции протестов бросали в полицейских тяжелые предметы, обращая тех в бегство.

Полиция задержала 29 протестующих за различные правонарушения, включая беспорядки и нападения на сотрудников аварийных служб.

Ранее "Страна" сообщала, что протестующие в английском Бристоле утопили памятник работорговцу, а в Лондоне разрисовали монумент Черчиллю.

Мы также писали, что в Германии протестующие забросали полицию камнями.