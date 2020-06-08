Человек, похожий на охранника лидера Радикальной партии и бывшего народного депутата Олега Ляшко, стал участником дорожного конфликта. Он угрожал другому водителю пистолетом.

Видео инцидента опубликовало в Facebook сообщество "Киев оперативный" с комментариями снявшей его женщины.

Конфликт произошел в воскресенье на улице Заболотного в Киеве.

"Сегодня мы с моим мужем двигались на авто по ул. Заболотного, на отрезке парк Феофания - "Арт Молл". Двигаясь во втором ряду, имели наглость не пропустить данную особь, которая очень спешила. В результате данный неизвестный обогнал нас и резко затормозил, дабы произошла остановка двух авто", - написала женщина, фиксировавшая происходящее на телефон.

Затем между водителями произошла словесная перепалка. В какой-то момент человек из внедорожника выхватил из кобуры пистолет и принялся угрожать им. Внешне он очень похож на охранника Ляшко.

Как только неизвестный начал угрожать оружием, пассажирка выскочила из машины. По ее словам, номерной знак гражданина с пистолетом начинается с букв СВ (присваивается авто, зарегистрированным в Черниговской области).

Пострадавшие подали заявление в полицию.

Источники "Страны" в окружении Олега Ляшко подтвердили, что на видео - охранник политика. Зовут его Евгений Степаненко, прозвище - "Фидель".

"В последнее время Евгений очень близок к Ляшко. Олег Валерьевич его берет с собой в заграничные поездки, хотя ранее ездил туда без охраны", - сказал источник.

Охранники Ляшко известны своим агрессивным поведением. Так, осенью охрана участвовала вместе с экс-нардепом в нападении на Андрея Геруса в аэропорту.

Одному из бодигардов Ляшко позже предъявили подозрение по делу об этой драке.