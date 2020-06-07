В детские сады, которые открылись во многих областях Украины, антисептики и средства защиты должна закупать администрация.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе брифинга 7 июня.

"Что касается закупки антисептиков, масок и других вещей, которые используются в детских садиках в связи с рекомендациями Минздрава и в связи с существующими карантинными ограничениями - это должна делать исключительно администрация этого заведения, собственники этого заведения", - сказал Степанов.

При этом он подчеркнул, что нигде не предусмотрено, чтобы родители закупали антисептики и средства защиты для детских садов и в соответствии с украинским законодательством, это должны делать владельцы либо администрация учреждения.

Ранее "Страна" писала, что в Минздраве опубликовали правила посещения детских садов в условиях пандемии коронавируса.

Также мы рассказывали, что в Киеве открылись детские спортшколы.