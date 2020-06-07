В Фастове мужчина зарезал родную сестру, двух квартирантов и ранил мать
В Киевской области полиция задержала мужчину, который совершил тройное убийство. Он нанес смертельные ранения сестре и двум посторонним людям.
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба полиции области.
Кровавая трагедия разыгралась 7 июня в одном из частных домов Фастова. Сигнал в полицию о ножевых ранениях нескольких людей поступил от медиков, прибывших на вызов неравнодушного жителя.
Приехав на место происшествия, полиция установила, что 28-летний местный житель, который уже имел проблемы с законом, зарезал ножом 31-летнюю родную сестру, а также мужчину и женщину. Их личности пока устанавливают, но по предварительным данным, погибшие снимали в доме жилье.
Кроме того, в доме находилась с многочисленными ножевыми ранениями, но живая, мать мужчины. Ее в тяжелом состоянии доставили в больницу.
Место преступления в Фастове
Предполагаемого убийцу задержали на месте совершения преступления в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.
Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненно.
Преступления в семьях и насилие над близкими родственниками не так уж редки. Ранее "Страна" писала, что на Буковине муж убил жену топором, задушил полуторагодовалую дочь и сдался полиции.
Также мы сообщали, что в Киеве бывший муж зарезал жену в подъезде и убежал.