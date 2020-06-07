На трассе "Киев-Чоп" произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, которое унесло жизни четырех человек. Авария случилась у села Белая Криница. В ней столкнулся грузовик и три легковых автомобилей.

Об этом сообщает прес-служба полиции Ровенской области.



Фото: Национальная полиция

"По предварительной информации, погибли четыре человека - водитель и пассажиры легковушки "Chevrolet Aveo", водитель "Audi" – травмирован", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГУ Нацполиции в Ровенской области.

На месте происшествия работают следователи и патрульные полицейские. Движение на автодороге затруднено.

Фото: Национальная полиция

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